Medvede šarapatia už aj na Hornej Nitre, vedúci Zásahového tímu radí: Čo robiť miesto paniky na internete

Majú nové teritórium. Naša najväčšia šelma už šarapatí aj na Hornej Nitre. V Prievidzi sa medveď túla neďaleko ľudských obydlí v obľúbenom lesoparku, v neďalekej obci Malá Čausa upozornili poľovníci na výskyt dvoch medvedíc až s piatimi mladými.

Vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého však upozorňuje, že skôr, ako rozpútať paniku na sociálnych sieťach, by mali o výskyte informovať ich tím. Správy o výskyte medveďov pribúdajú zo všetkých kútov Slovenska. Nevyhli sa im ani na Hornej Nitre. „Mestská polícia zaznamenala v týchto dňoch podnet o pravidelnom pohybe medveďa v okolí lesoparku v blízkosti objektu vodárne. Mesto Prievidza a mestská polícia vyzývajú obyvateľov na zvýšenie bezpečnosti a vyššiu ostražitosť. Pokiaľ je to možné, obmedzte prechádzky do lesa,“ informovalo mesto.

Ako doplnil hovorca mesta Michal Ďureje, v prípade lesoparku pohyb medveďov zaznamenávajú celý rok. „Je to otvorená hora, ktorá sa tiahne až od Handlovskej kotliny a zachádza do sídliskovej časti mesta. Je priestorom, kde žijú divé zvieratá, nielen medvede a diviaky, a musíme sa naučiť s tým žiť. Treba však povedať, že poľovné združenia monitorujú výskyt diviakov a medveďov v tejto lokalite,“ zdôraznil. Prievidžanku Evu správa o pohybe medveďa po obľúbenom lesoparku neprekvapila.

„Chodím do lesa pravidelne aj so psíkom a ešte sme nemali ,šťastie'. Párkrát sme videli stopy, ale skôr menšieho medveďa,“ prezradila. Aj s mladými V neďalekej Malej Čause upozornil poľovnícky spolok Breza obyvateľov, že v okolí katastra obce bol zaznamenaný zvýšený pohyb medveďov. „V lokalite pri vodojeme sa pohybujú dve medvedice, jedna s dvomi mladými a druhá s tromi mladými, a v okolí Borín sa pohybuje viac dospelých jedincov,“ informovali poľovníci.

Dodali, že ak sa predsa len budete v lese pohybovať, polohlasne sa rozprávajte, či si popiskujte, tým maca včas upozorníte na svoju prítomnosť a môže sa vám vyhnúť. Netreba byť však hlučný, môže to vyprovokovať jeho útok zo stresu. Vedúci zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan prosí ľudí o jednu vec: „Chcel by som požiadať ľudí, aby pri podozrení na pohyb medveďa v ich okolí informovali zásahový tím.“