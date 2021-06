Minister Budaj o známom kúpalisku v Podhájskej: Závažné zistenie!

V súvislosti s prevádzkou termálneho kúpaliska v obci Podhájska v okrese Nové Zámky dochádzalo k falšovaniu či utajovaniu údajov.

V utorok na tlačovej konferencii to uviedli minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo a šéf environmentálnej polície Mário Kern. Niektoré spoločnosti, ktoré pôsobia v obci Podhájska a využívajú vodu z geotermálneho prameňa tak podľa šéfa envirorezortu v minulosti získavali povolenie na výkon svojej činnosti na základe falošných údajov, ktoré napríklad neodrážali skutočné chemické zloženie vypúšťanej vody. Niektoré podnikateľské subjekty podľa Budaja chybne merali už samotné množstvo vody čerpanej z geotermálneho prameňa, takže platili z odčerpanú vodu oveľa menej, než reálne mali. Šéf SIŽP uviedol, že jeden zo subjektov zase neodviedol geotermálnu vodu späť tak, ako mal. Vyčerpal tak napríklad 220-tisíc metrov kubických vody, ale reinjektovaných bolo o 60-tisíc metrov kubických vody menej.

„Aktuálne je už skoro rok vedené trestné konanie, ktoré sa týka trestnej činnosti vo vzťahu k ohrozeniu životného prostredia, poškodenia životného prostredia, krádeže a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Spočívať by malo v tom, že určité subjekty bez príslušných povolení odoberali geotermálnu vodu, vytvorili si na to technické nástroje, pripojili sa na vrt, používali túto vodu a potom ju po úprave chemickými látkami vypúšťali do vodného toku,“ povedal Kern. Potok Liska je podľa neho od úseku, v ktorom je do neho vypúšťaná voda z bazénov, po ústie do rieky Žitava úplne mŕtvy a nežijú v ňom žiadne ryby ani obojživelníky, iba mikroorganizmy žijúce vo veľmi špecifických podmienkach.

Budaj dodal, že informácie, ktoré envirorezort získal o kvalite vody od polície prinieslo „veľmi znepokojivé výsledky“. ŠIŽP jednému z podnikateľských subjektov uložila pokutu vo výške viac ako 128-tisíc eur, tá však zatiaľ nie je vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polície právoplatná. Šéf enviropolície dodal, že vyšetrovanie sa týka viacerých právnických aj fyzických osôb.