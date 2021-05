Sestričky Štefánia a Tereza po 2. vlne pandémie: Prečo sme sa rozhodli ostať na Slovensku!

Vyčerpanosť, nedocenenosť, dezilúzia a pocit bezvýchodiskovej situácie.

To sú pocity mnohých zdravotníkov, ktorí po druhej vlne pandémie uvažujú o odchode z našich nemocníc do zahraničia. Sestričky Štefánia Krížová (60) z Galanty a Tereza Hnidková (24) z Nových Zámkov medzi nich nepatria. Keďže svoju prácu berú ako poslanie, rozhodli sa, že napriek zúfalému stavu nášho zdravotníctva svojich pacientov za žiadnu cenu neopustia.

Štefánia (60): Kto by sa postaral o pacientov?

Zdravotná sestra-špecialistka Štefánia Krížová (60) z Galanty sa stará o pacientov s ochorením COVID-19. Svojej práci zasvätila obdivuhodných 40 rokov. Za ten čas jej prešli cez ruky rôzni pacienti s ťažkými diagnózami. Veľakrát sa musela bezmocne prizerať, ako odchádzajú z tohto sveta... Napriek všetkým bolestným skúsenostiam sa nikdy nepohrávala s myšlienkou, že by chcela dať výpoveď a odísť za lepšími podmienkami. Svoju prácu berie ako poslanie a tak k nemu aj pristupuje.

„Pandemická situácia preverila moje 40-ročné skúsenosti v situá­ciách pri najnáročnejších pacientoch. Stále cítim, že svoje skúsenosti potrebujem odovzdávať ďalšej generácii, preto by som nevedela tak ľahko odísť zo zdravotníctva,“ hovorí sestra-špecialistka. Oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, na ktorom Štefánia pracuje, je mimoriadne náročné. Každý pacient si vyžaduje obrovskú dávku starostlivosti.

Obzvlášť ťažké obdobia ona a jej kolegovia prežívali v čase vrcholiacej pandémie. Sestra bola takmer neustále v práci a na voľno nemohla ani pomyslieť. Na oddelenie prichádzali nonstop noví pacienti a práca v skafandri bola jednou z najťažších skúšok jej života. „Aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných osem pacientov s ochorením COVID-19, v najhoršom období v marci tohto roka to bolo takmer 130.

Ak by sme sa viaceré sestry rozhodli odísť, kto by sa postaral o pacientov? Bolo a je to nemožné, máme zodpovednosť,“ uzavrela sympatická Štefánia. Na oddelení ARO, na umelej pľúcnej ventilácii, sú v súčasnosti traja dlhodobí pacienti. Priaznivý pandemický vývoj už umožňuje postupne sa vracať do bežného režimu, na ktorý čakali nielen zdravotnícki pracovníci, ale aj bežní ľudia.