Hrôza v bojnickej nemocnici: Zábery, z ktorých sa zdvíha žalúdok!

Otrasné, v akých podmienkach sa pripravuje jedlo v hornonitrianskej spádovej nemocnici, ktorá pokrýva takmer 200 tisíc ľudí!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Fotografie, ktoré nám poslal rozhorčený čitateľ z prostredia nemocnice sú plné hrôzy a zdvíha sa z nich žalúdok. Kuchyňa bojnickej nemocnice na nich pripomína miesto apokalypsy a nie priestory, kde sa pripravuje jedlo pre stovky pacientov a zdravotníkov! Rozhorčený zamestnanec dokonca tvrdí, že so zdravím sa tu takto hazarduje už dlhodobo! Vedenie nemocnice problém s plesňou priznáva, tvrdí však, že vedia to zvládnuť.

Nemohol sa na to už pozerať. Rozhorčený čitateľ poslal fotografie z kuchyne bojnickej nemocnice. Zábery sú naozaj vhodné len pre silné povahy. „Nemohol som sa na to už pozerať, veď to je nielenže nehygienické, ale hlavne zdraviu škodlivé. Nielen pre tých, ktorým odtiaľ smeruje jedlo, ale aj kuchárkam, ktoré v tom prostredí musia dennodenne pracovať. Oni si to nakoniec aj tak odskáču. Potrestajú vedenie kuchyne, vymaľuje sa a život pôjde ďalej,“ uviedol zdroj z prostredia nemocnice a dodal, že to nie je záležitosť len pár dní.

„Tie priestory zúfalo volajú po rekonštrukcii už dlhší čas, ale vynovenie kuchyne sa asi zle prezentuje, tak sa peniaze vrážajú inam. Toto už nie je stav, len na dočasné vymaľovanie, tie priestory sú dlhodobo nevyhovujúce a treba rozsiahlu opravu,“ uzavrel rozhorčený zdroj.

Jeho slová potvrdil aj hovorca mesta Prievidza a zároveň župný poslanec Michal Ďureje. „V takýchto priestoroch sa varí pre stovky pacientov, alebo nemocničný personál, sestry a lekárov. Treba povedať ale, že takýto problém nevznikol v priebehu posledných týždňov alebo mesiacov. Takto to dopadne, keď zriaďovateľ zabudne na svoju nemocnicu a nerieši takéto problémy,“ povedal M. Ďureje.

Vedenie bojnickej nemocnice potvrdilo, že o probléme vie. „Pleseň tam je, riešime to pravidelne, budova je stará, nutné rekonštrukcie sa budú musieť robiť, pripravuje sa aj projektová dokumentácia pre riešenie kuchyne. Dočasne to dokážeme vyriešiť, tým, že obnovíme nátery, ale ten problém sa bude opakovať. Maľovanie musíme opakovať znovu,“ prezradil Martin Drozd z bojnickej nemocnice s tým, že 60 ročná si nutne vyžaduje rekonštrukciu.

„Musíme žiadať zriaďovateľa, aby sme mohli zrekonštruovať budovu a budeme dúfať, že dostaneme investíciu od TSK,“ pokračoval M. Drozd a jedným dychom dodal, že pokiaľ sa dodržia hygienické zásady, vedia fungovanie kuchyne zvládnuť.

Podľa riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi Zuzany Tornócziovej problém v nemocnici riešia už dlhodobo. „Pravdepodobne to bude technicko - stavebný problém. Prevádzkovateľ vymaľoval a za niekoľko dní, týždňov sa to objavilo. Dávali sme pokyny, ktoré si síce plnili, ale neriešilo to situáciu,“ vysvetlila šéfka hygienikov a upozornila, že dlhodobý pobyt v takýchto priestoroch môže vážne poškodiť zdravie. Oslovili sme aj zriaďovateľa Nemocnice s poliklinikou so sídlom v Bojniciach Trenčiansky samosprávny kraj, do uzávierky sa však nevyjadrili.