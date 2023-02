Otec Jána Kuciaka († 27) a mama Martiny Kušnírovej († 27) vrahom neodpustili: Čo im pomáha prekonať bolesť?

Nevýslovný žiaľ a bolesť. Rodičia zavraždených Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) už päť rokov žijú bez svojich milovaných detí. Zomreli rukou vraha Miroslava Marčeka, ktorý sa k tomu na súde priznal, pričom mu pomáhali viacerí páchatelia. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová pre Nový Čas opisujú, ako zvládajú bojovať po poprave svojich potomkov.

Jozef Kuciak

Čo vám počas 5 rokov najviac pomáha preniesť sa cez bolesť?

- Najviac nám pomáha to, že sme súdržná rodina. Vždy, keď to potrebujeme, hneď sú naši najbližší pri nás.

Aká je vaša najsilnejšia spomienka na Jána - moment, ktorý sa vám najčastejšie vybaví, keď naňho myslíte? Je také niečo?

- Spomienok je veľmi veľa a pravidelne sa vracajú. Z tej neskoršej doby je najsilnejšia spomienka na to, ako som mal o Janka veľký strach. Bolo to na konci jesene a na začiatku zimy, už sa vtedy poznali s Martinkou a on cestoval k jej rodičom na východ. Maťka tam už bola, ale on sa niekde zdržal a zrazu mi v noci o pol dvanástej volal a oznámil mi, že ide cez zasnežené Donovaly a je na letných gumách. Vtedy som sa oňho veľmi bál.

Páchatelia vraždy boli odsúdení, myslíte si, že niekedy spravodlivosť dostihne aj objednávateľov?

- Nezostáva mi nič iné, len veriť. Zatiaľ ešte stále verím, že budú potrestaní.

Podľa toho, čo vieme z vyšetrovania, ste presvedčený, že je za tým Kočner?

- Ja inú možnosť nepripúšťam. Som stopercentne presvedčený, že je za tým Kočner.