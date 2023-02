Neboli to obyčajné psy! Rodine zmizli milované austrálske ovčiaky: Nálezcovi ponúkajú 5 000 eur!

Najhorší darček k narodeninám! Nikolke (5) z obce Ladce (okr. Ilava) zmizol jej najlepší kamarát - sučka austrálskeho ovčiaka Dafné, ktorá má rok a štyri mesiace. Rodine sa výstavný psík stratil ešte na začiatku novembra z ich dvora a doteraz ho nikto nenašiel.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aby toho nebolo málo, na začiatku januára rodine záhadne zmizol aj druhý miláčik, osemmesačný Fantík, ktorý sa už ako šteniatko stal slovenským šampiónom. Manželia Jozef (28) a Nikoleta (27) sú presvedčení, že ich zobral niekto, kto z nich bude nelegálne profitovať. Podali trestné oznámenie na políciu a za nájdenie psíkov ponúkajú 5-tisícovú odmenu.

Rodina z obce Ladce prosí už niekoľko mesiacov ľudí o pomoc. Stratili sa im výstavné psíky, ktoré im nesmierne chýbajú. „Sučka Dafné nám zmizla práve vtedy, keď mala naša dcérka Nikolka päť rokov. Chodím pracovať v noci a začiatkom novembra som išla o pol tretej ráno do práce. Vtedy Dafné ešte na dvore bola. Keď som sa ráno vrátila, už tam nebola. Hľadali sme ju úplne všade. Dali sme stratu vyhlásiť aj do rozhlasu, no všetko márne,“ hovorí Nikoleta (27).

Deti smútia

To však nebol koniec trápenia. O dva mesiace nato sa im stratil aj druhý psík Fantík. „Ráno som v polovici januára odviezla deti do škôlky, potom som zaspala po nočnej. Keď som sa zobudila, Fantíka už nebolo. Prehľadali sme úplne všetko, akoby sa pod zem prepadol,“ spomína mama dvoch detí, ktorým psíky chýbajú.

„Keď sa detí spýtame, čo by chceli, bez váhania majú jednoznačnú odpoveď: ‚Nemusíte nám nič kupovať, len aby sa nám vrátili Dafnička a Fantík‘,“ smutne hovoria rodičia, ktorí majú doma chovnú stanicu a dobre vedia, že toto musel mať niekto naplánované.

„Jožko (4) sa nás stále pýta, kedy bude môcť znova trénovať s Dafné na súťaž, lebo sa mu to páčilo. Každý deň sa na psíky pýtajú, kde sú, s kým sú a či majú čo papať. Večer, keď idú spať, sa pýtajú, že keď sa zobudia, či už budú Dafnička a Fantík s nimi uz doma. Najhoršie je vysvetliť deťom, že nevieme, kde sú, kedy sa vrátia a prečo ich niekto vzal,“ vraví s plačom mama. Na psíky bola rodina ne­smierne naviazaná.

„Možno sa toto dostane k človeku, čo nám odviedol Dafné, a trošku sa v ňom pohne svedomie a vráti nám ich,“ dúfajú chovatelia s tým, že nálezcovi ponúkajú 5 000 eur. Na prípade pracujú aj muži zákona. „Polícia vyhlásila pátranie v informačnom systéme, no zatiaľ s negatívnym výsledkom,“ vyjadrila sa hovorkyňa polície Katarína Kuzmová.

Dafné

Vek: 1 rok a 4 mesiace

Poznávacie znamenie: nemá chvost, veľmi priateľská

Je čipovaná

Priateľská

Získala titul Najlepšie šteniatko na medzinárodnej výstave v Bratislave

Fantík