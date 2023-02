Turisti, v horách si dajte veľký pozor: Stačí málo a môže sa spustiť lavína!

Vo vysokých polohách Vysokých a Západných Tatier nad 1 700 metrov nad morom je vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda 3. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Pre všetky ostatné pohoria Slovenska platí mierne nebezpečenstvo, teda 2. stupeň.

Hlavným lavínovým problémom je nový sneh, ktorý výrazne ovplyvňuje vietor. Za posledné dva dni vo vysokých polohách napadlo približne 30 centimetrov nového snehu. Ten napadol bez vplyvu vetra, no postupne ho rozfúka vietor severozápadných smerov. Na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch bude vietor vytvárať nebezpečné snehové dosky a vankúše. V polohách nad 1 700 metrov nad morom, kde padal väčšinou suchý sneh sa môže lavína uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení. Nižšie kde sneženie prechádzalo z dažďa je sneh lepšie navzájom prepojený a keďže je vlhký, nebude ani prenášaný vetrom.

Od západu postúpi do našej oblasti teplý front spojený s tlakovou nížou. Bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach slabé sneženie, na podhorí neskôr aj dážď so snehom. Ojedinele sa môže tvoriť poľadovica. Najmä popoludní a k večeru bude veterno. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 4 až 9, popoludní až do 15 metrov za sekundu, v stredných polohách 15 až 20 a vo vysokých polohách 20 až 25 metrov za sekundu. K večeru bude na hrebeni až mohutná víchrica. Snehová pokrývka je v závislosti na nadmorskej výške veľmi rôznorodá. V nižších a stredných polohách aj pršalo, preto je tam mokrá vrstva snehu, ktorá dobre drží so starším podkladom. Naopak vo vysokých polohách pršalo menej a sneh je suchší, menej previazaný a viac náchylný na prenos snehu vetrom. Na podhorí sneh postupne ubúda, no súvislá snehová pokrývka sa stále nachádza aj v polohách okolo výšky 600 metrov nad morom,