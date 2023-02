Maďarov z pohraničia ženie zdražovanie na Slovensko: Čo u nás nakúpia lacnejšie?

Zdražovanie ich ženie na Slovensko. Ceny potravín a na pumpách v Maďarsku sa začali zvyšovať. Inflácia tam dosiahla v januári 25,7 %, čo má za následok prílev južných susedov do našich obchodov. V prihraničnom mestečku Fiľakovo zaznamenali viac maďarských nielen áut nielen na čerpacích staniciach, ale aj na parkoviskách pred hypermarketmi.

Rast spotrebiteľských cien v Maďarsku dosiahol najväčšie tempo od februára 1996. Inflácia sa v januári zrýchlila na 25,7 % z 24,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Prispeli k tomu najmä vyššie ceny potravín, ktoré vystúpili v januári medziročne o neuveriteľných 44 %, a energie pre domácnosti vzrástli o 52,4 %.

Výrazné zvyšovanie jedla má za následok to, že Maďari z prihraničných dedín a miest chodia čoraz viac nakupovať na Slovensko. Predtým sme my chodili na čerpacie stanice u južných susedov, teraz sa to otočilo. „Základné potraviny sú u vás lacnejšie, olej je ešte stále lacnejší u nás. Avšak my máme olej limitovaný na 2 litre na osobu,“ posťažovala sa Krisztína z najbližšej obce pri slovensko-maďarských hraniciach.

Joszef (54), Salgótarján

Rybací šalát ani nemáme

- Ja som prišiel k vám na konkrétne potraviny. Nakúpil som piškóty, ktoré sú u vás lacnejšie. Rybací šalát my ani nemáme! Syrokrém má tiež dobrú cenu a je kvalitnejší. Chodievam sem často - raz, dva razy týždenne, poznám vaše cesty. Inflácia je u nás veľmi výrazná, pociťujeme to každodenne. Cena nafty je tiež u vás lepšia.