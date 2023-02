Slovenka privezená zo Sýrie sa postavila pred súd: Ostáva za mrežami! Takto ju bráni jej právnik

Postavila sa pred sudcu! Slovenku R. D. (44), ktorá je obvinená z ohrozenia mravnej výchovy mládeže aj zo založenia, zosnovania a z podporovania teroristickej skupiny či vojnového bezprávia, v piatok eskortovali na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Ten rozhodol, že obvinenú budú vyšetrovať vo väzbe, aby neutiekla a nepokračovala v trestnej činnosti. Rozhodnutie však nie je právoplatné. Konečné slovo bude mať Najvyšší súd. Čo na to jej advokát Rastislav Urbáni?

Ženu, ktorá roky žila v Sýrii, na Slovensko aj s jej dvomi deťmi transportovali zo Sýrie minulý týždeň v rámci repatriačného letu. Hneď po pristátí ju previezli do cely predbežného zaistenia, kde až do piatka čakala na začiatok pojednávania. Jej advokát Rastislav Urbáni tvrdí, že sa ničoho nedopustila.

„Som presvedčený, že rukolapné dôkazy tam proste nie sú, sú to len domnienky. Nejaké fotografie, nejaké videá aj nejaké odpočúvania. Všetko je to pospájané tak, aby to vyzeralo, že sa niečoho dopustila. Jednoducho z tých dôkazov, ktoré tam sú, to podľa mňa nevyplýva,“ povedal Urbáni.

Obhajoba tvrdí, že klientka mala len nasledovať manžela do Sýrie a nie je si vedomá žiadnej trestnej činnosti. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik tvrdí, že aby niekoho obvinili z takýchto závažných zločinov, musí mať aktívnu účasť.

„Takže nie, že viete, že váš muž niečo aktívne robí, ale že ste sa na tom aktívne podieľali minimálne v podobe logistickej podpory pre konanie vojnového bezprávia. Ak na to majú dostatok dôkazov, tak sa to môže skončiť pre vinníka drsne,“ konštatoval.