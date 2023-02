Prezidentka reaguje na výzvu opozície: Hegerova vláda závažne nezlyhala, na tento krok nepristúpi

Prezidentka SR Zuzana Čaputová neplánuje menovať úradnícku vládu. Informoval o tom portál tvnoviny. sk.

Úradnícka vláda by podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) situáciu v parlamente nevyriešila, ale, naopak, zhoršila.

"Úradnícka vláda nemá byť nástroj alebo páka na ovplyvňovanie poslancov. Je to nástroj na riadenie štátu. Je to zodpovedný krok, ktorý urobím vtedy, keď vláda Eduarda Hegera zlyhá závažným spôsobom v dôležitých kompetenciách, ktoré som naznačila v januárovom vyhlásení," uviedla hlava štátu pre televíziu Markíza.

Heger označil úvahy, že riešením situácie v parlamente by bolo vymenovanie úradníckej vlády, za absurdné. "Obávam sa, že by sa situácia ešte zhoršila. Obzvlášť v období, keď Slovensko musí byť stabilným partnerom v čase vojny na Ukrajine. Zabehnutí ministri implementujú prijatú pomoc v kríze, prijímajú a uvádzajú do života legislatívu, ku ktorej sme sa zaviazali v pláne obnovy," doplnil.

Pripomenul, že termín predčasných volieb je výsledkom dohody politických lídrov a súhlasu Čaputovej. "Od jeho schválenia neboli porušené žiadne dohody," skonštatoval. Hlava štátu má podľa neho voči poverenej vláde ústavné kompetencie. "A svoje právomoci môže uplatňovať aj voči zákonom prijatým na pôde parlamentu," dodal.

Čaputová vo štvrtok (16. 2.) pre TASR uviedla, že súčasná politická situácia je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb. Národná rada SR mala v piatok rokovať o skoršom termíne, plénum však nebolo uznášaniaschopné. Opozícia prezidentku vyzvala k menovaniu úradníckej vlády. OĽANO aj SaS uviedli, že ak by ju prezidentka vymenovala, budú za skorší termín volieb. Predčasné voľby majú byť 30. septembra.