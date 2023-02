Statočná Zuzka bojuje s leukémiou: Zákerná choroba udrela druhýkrát! Srdcervúce slová rodičov

Rodinnú idylku druhýkrát v krátkom časovom slede ničí rakovina! Malej Zuzke (8) v šiestich rokoch diagnostikovali akútnu lymfoblastovú leukémiu, z ktorej sa s vypätím všetkých síl dostala. Radosť rodičov i malého dievčatka však netrvala dlho.

Zákerná choroba o pár mesiacov udrela opäť. Milujúci rodičia robia, čo je v ich silách, aby sa ich vytúžené dievčatko opäť vyliečilo. Mamina Andrea (39) s ním chodí po vyšetreniach, zatiaľ čo otec Michal (40) sa stará o Miška (10) a Martinka (6), kým sú ich dievčatá v nemocnici.

Na rok 2020 Michal Tamajka nespomína práve v najlepšom. „Začal sa tak, že sme kvôli pandémii zatvorili obchod, ktorý nás živil. S Andrejkou sme si našli zamestnanie a časom som pochopil, že podnikanie ma oberalo o čas s rodinou. Podnikanie nám v podstate nechalo dlhy, ktoré dodnes splácame. A potom prišlo leto... Na jeho konci sme mali spoločnú oslavu narodenín. Miško oslavoval 8 rokov, Zuzanka 6 a Martinko 4. Na druhý deň po oslave sme mali naplánované vyšetrenie so Zuzankou,“ opísal otec rodiny, čo predchádzalo desivej správe.

„Tušili sme, že niečo nie je v poriadku, lebo bola často unavená, bledšia v tvári aj menej jedla. No že budeme mať dočinenia so smrteľnou chorobu, to sme teda nečakali,“ spomína Michal s tým, že po odberoch v nemocnici diagnostikovali Zuzke akútnu lymfoblastovú leukémiu.

„Prišlo to ako blesk z jasného neba. V priebehu pár hodín sa nám zmenil život. Nasledoval urýchlený prevoz do NÚDCH na Kramároch v Bratislave. Zuzankin detský svet sa razom celý presunul z detskej izbičky plnej hračiek medzi štyri steny nemocničnej izby,“ dodal Michal.