Mazák to povedal priamo: Na toto súdna rada nemá právomoc! Ide o NAKA

Súdna rada SR nemá žiadnu právomoc rozhodovať o tom, či postupy sudcov voči vyšetrovateľom NAKA boli v súlade so zákonom.

Uviedol to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, ktorý bol proti prijatiu uznesenia o zákonnosti postupu sudcov a predsedu Okresného súdu (OS) Bratislava III Romana Fitta nevydať príslušníkom NAKA vyšetrovací spis s utajovanou prílohou.

Poukázal tiež na to, že Fitt napadol vlaňajšie rozhodnutie ministerky spravodlivosti o jeho odvolaní z funkcie predsedu okresného súdu správnou žalobou. "O tejto žalobe koná a rozhoduje správny súd (Krajský súd v Bratislave) a iba tento súd, prípadne Najvyšší správny súd SR, sú oprávnené na závery o tom, či odvolanie predsedu okresného súdu z jeho funkcie bolo alebo nebolo v súlade so zákonom. O tejto žalobe nebolo doposiaľ rozhodnuté," uviedol Mazák v odlišnom stanovisku k prijatému uzneseniu.

Súdna rada podľa jeho slov svojím uznesením neprípustne anticipovala výsledok konania v správnom súdnictve, keď uzavrela, že postup odvolaného predsedu okresného súdu bol v súlade so zákonom. "Z takého záveru Súdnej rady priamo vyplýva, že odvolanie predsedu okresného súdu z jeho funkcie pre jeho postup voči vyšetrovateľom NAKA by nemalo byť v súlade so zákonom," podotkol.