Generálny riaditeľ SEPS Dovhun o platoch členov manažmentu: Takto je to s odmenami a odstupným!

Dnešní členovia manažmentu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy poberajú významne nižšie mzdy a odmeny, (aj v absolútnych číslach, a ešte viac po započítaní vplyvov inflácie) ako poberali ich predchodcovia menovaní vládami pánov Fica a Pellegriniho.

Zároveň po voľbách 2020 klesol počet členov vrcholového manažmentu, čo prinieslo ďalšie úspory. Za jeden rok tak SEPS na mzdách top manažérov, oproti minulosti, ušetrí viac ako milión eur. Nižšie uvádzame údaje za členov predstavenstva, ktorí sú zároveň vo výkonných funkciách.



1.) V rozhovore, ktorý ste 3.3.2021 poskytli pre Aktuality ste uviedli, že nové predstavenstvo sa dohodlo, že výška platov vedenia spoločnosti bude považovať za verejnú informáciu. Poprosím Vás teda o zodpovedanie otázky - aký plat ma generálny riaditeľ a riaditelia úsekov? Uveďte prosím konkrétne meno a konkrétnu sumu (keďže ste sa dohodli, ze to bude verejná informácia, nemôže byt problém GDPR).



Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS má mesačný plat 6 000 € za denné riadenie spoločnosti + 2 026 € za riadenie predstavenstva. Je to o 25 % menej ako mal jeho predchodca z dôb pred voľbami 2020.



Zvyšné údaje nájdete v tabuľke, ďalšími členmi predstavenstva, ktorí zároveň zastávajú výkonnú funkciu vrchných riaditeľov, sú: Jaroslav Vach (člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku ekonomiky), Miroslav Janega (člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku prevádzky), Martin Riegel (člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania), Marián Širanec (podpredseda predstavenstva).



2.) V rovnakom rozhovore ste zároveň uviedli, ze nemáte problém zverejniť presný vzorec výpočtu odmien, čo sa týka najvyššieho vedenia. Poprosím Vás o zodpovedanie otázok - aký je konkrétny vzorec výpočtu odmien u GR a riaditeľov úsekov? Uveďte, prosím, konkrétne výšky odmien, ktoré dostali za rok 2022 GR a konkrétni (menovite) riaditelia úsekov?

Generálny riaditeľ SEPS má nárok na odmeny maximálne 75 % z ročnej hrubej základnej mzdy (75 % zo sumy: 6000 € x 12 mesiacov) pri splnení strategických cieľov stanovených akcionárom (napríklad úspory pri obstarávaní) a 65 % pri dosiahnutí plánovaného hospodárskeho výsledku (v roku 2022 zarobil SEPS 200 miliónov eur). V roku 2022 boli tieto ciele dosiahnuté a Peter Dovhun má nárok na odmenu vo výške 100 800 eur.

Aj vo výške odmien prišlo k výrazným úsporám oproti minulým obdobiam. Predchádzajúci manažment mal nárok na 105 % odmenu z ročnej hrubej základnej mzdy pri splnení strategických cieľov a 70 % odmenu pri dosiahnutí plánovaného hospodárskeho výsledku. Tieto odmeny sa navyše počítali z vyššieho platového základu.

3.) Koľko celkovo zarobili za rok 2022 GR a riaditelia úsekov (len príjmy zo SEPSu)?



Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS v roku 2022 zarobil z titulu svojej funkcie a pozície 197 tisíc eur (172 800 € z titulu funkcie generálneho riaditeľa a 24 312 € z titulu funkcie predsedu predstavenstva). Je to o 25 % menej ako jeho predchodca z roku 2019.



Zvyšné údaje a detaily o cieľoch pre rok 2022 nájdete v tabuľke.

4.) V rovnakom rozhovore ste uviedli, ze mate nárok na šesťmesačné odstupné. Nie je to zlatý padák?



Nie, nie je to zlatý padák. Odstupné, na ktoré má vrcholový manažment nárok po 12 mesiacoch práce pre SEPS, je podmienené súhlasom s možnosťou okamžitej výpovede bez výpovednej lehoty a zákazom 6 mesiacov po ukončení pracovného pomeru stať sa zamestnancom spoločností, ktoré boli v zmluvnom vzťahu so SEPS-om alebo ich činnosť mala konkurenčný charakter s podnikaním SEPS. Teda tu ide o všetky významné spoločnosti na Slovensku – od energetiky, cez finančný sektor, až po IT. Toto odstupné teda slúži ako kompenzácia pracovnoprávnych obmedzení oproti bežným zamestnancom a manažérom v iných spoločnostiach.

5.) Ak by ste teoreticky skončili vo funkcii k februáru tohto roku, na aké odstupné by ste mali nárok Vy a riaditelia úsekov (uvedte pls v eurách)?

V hrubom by odstupné pre generálneho riaditeľa predstavovalo 86 400 eur (polovica ročného platu za výkonnú funkciu). V minulosti (manažmenty menované pred rokom 2020) bolo takéto odstupné oveľa vyššie.



Analogicky z platu sa to potom počíta aj pre ostatných členov predstavenstva.

6.) Je možné, že niekto pri odchode z vašej spoločnosti mohol v minulosti dostať odstupné vo výške 250 000 eur tak, ako to bolo medializované?

Áno, v minulosti, boli v našej spoločnosti ľudia menovaní do svojich pozícii vládou Roberta Fica, resp. Petra Pellegriniho, ktorí si ročne vedeli v SEPS zarobiť 250 000 eur. Z tejto sumy, zhruba povedané, sa potom počítalo šesť mesačné odstupné.