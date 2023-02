Mikulec nevidí dôvod na júnový termín volieb: Kolíková odmieta, že liberáli kalkulujú

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nevidí dôvod na júnový termín predčasných volieb. Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) odmietla, že by liberáli pri podpore septembrového termínu kalkulovali s prípadným nárastom volebných preferencií.

Uviedli to vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane. "Termín je v rámci časového priestoru, ktorý si stanovila pani prezidentka," priblížila Kolíková. To, že prezidentka SR Zuzana Čaputová v januári akceptovala septembrový termín predčasných volieb, ju však prekvapilo. Zároveň podľa Kolíkovej nenastali také okolnosti, aby liberáli v piatok (17. 2.) v parlamente podporili návrh Smeru-SD na voľby v júni. Poukázala tiež na to, že rozdiel medzi oboma termínmi je len v jednej parlamentnej schôdzi.

Mikulec nevidí zmysel v prípadnom posune predčasných volieb zo septembra na jún. "Termín bol dohodnutý. Som človek, ktorý sa snaží dohody dodržiavať a tak ich aj vnímam," zdôraznil. Pripustil, že prijatie niektorých legislatívnych návrhov, ktoré sú momentálne v parlamente, by zaťažilo štátny rozpočet.

Návrh šéfa OĽANO Igora Matoviča na vyplácanie 500 eur za účasť v najbližších parlamentných voľbách nie je podľa Mikulca vykonateľný. "Tento návrh nebol komunikovaný s ministerstvom vnútra, hoci sa v ňom hovorí, že by malo ministerstvo vnútra vyplácať 1,5 miliardy eur," podotkol.

Exministerka spravodlivosti Kolíková v relácii ďalej uviedla, že vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera (OĽANO) sa v protikorupčnej agende podarilo dosiahnuť menej, ako si pôvodne naplánovala. "Nedotiahli sme veľa vecí, aj čo sa týka reformy v justícii," podotkla. Na druhej strane poukázala na vznik Najvyššieho správneho súdu SR či kvalitatívny posun v preverovaní majetkových pomerov sudcov.

V súvislosti s návrhom novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti kritizuje nastavenie trestných sadzieb pri majetkových trestných činoch. Legislatíva však podľa jej slov obsahuje aj dobré veci. Mikulec avizuje snahu zvýšiť dolnú trestnú sadzbu pri majetkových trestných činoch. S drvivou väčšinou legislatívneho návrhu ale vyjadril súhlas.