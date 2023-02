Mama obvinenej Slovenky prehovorila: Takto vyzerá žena spájaná s terorizmom!

Roky ju nevideli! R. D. (44) priviezol slovenský vládny špeciál v nedeľu na Slovensko až z územia ďalekého Kurdistanu aj s jej dvomi deťmi. Hneď po prílete ju obvinili z veľmi závažných zločinov, za ktoré jej môže v prípade dokázania viny hroziť až doživotie.

Deti sú momentálne v opatere štátu. Podľa jej advokáta si však žena nie je vedomá zločinov, ktoré mala spáchať. Nový Čas navštívil rodinu obvinenej ženy.

V malej dedine na Gemeri nevideli R. D. (44) už niekoľko rokov. Mala študovať v Moskve architektúru, kde sa zoznámila s manželom z Egypta. To Novému Času potvrdil aj jej advokát Juraj Remšík. „Po ukončení vysokoškolského štúdia si založili rodinu a začali žiť v Egypte, kde jej manžel vykonával svoju lekársku prax,“ prezradil Remšík s tým, že v roku 2014 jej manžel odišiel do Sýrie pracovať ako lekár do nemocnice.

„Po naliehaní manžela moja klientka vycestovala za ním do Sýrie, a to spolu s deťmi z dôvodu zachovania rodiny, finančnej odkázanosti na manžela a súčasne ako moslimka podľa práva šaría mala povinnosť nasledovať svojho manžela,“ vysvetlil advokát. Rodnú dedinu mala podľa informácií Nového Času naposledy navštíviť pred viac ako 10 rokmi, keď bola u mamy aj so synom. „Ona sa zdržiavala len doma u rodičov. Mala na sebe tradičné moslimské šaty,“ povedali ľudia v obci. Podľa miestnych neprišla ani na pohreb svojho otca.