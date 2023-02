Tak ako je to?! Zemanová reaguje na Ficove slová: Je to nezmysel, platí to, čo povedal Sulík!

Výroky šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že SaS má prísť s vlastným návrhom na skorší termín predčasných parlamentných volieb, sú nezmyslom. Vyhlásila to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

"To, čo povedal Robert Fico, je nezmysel, nič také nie je. Platí to, čo povedal na tlačovej besede Richard Sulík," povedala Zemanová novinárom. Označila to za hry Fica, na čo mu podľa nej adekvátne "skočil" líder OĽANO Igor Matovič.

Fico v pléne vyhlásil, že SaS plánuje prísť budúci týždeň s vlastným návrhom na skoršie konanie predčasných volieb. Zároveň ponúkol, že jeho strana stiahne svoj návrh na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k tejto téme. Ak SaS naozaj avizovala Smeru-SD takúto iniciatívu, podľa Matoviča chce politikárčiť. Vyzval liberálov, aby sa "vyfarbili".

Sulík vo štvrtok vyhlásil, že nevidí dôvod meniť dohodu na septembrovom termíne volieb, čo bol kompromis strán bývalej koalície. Poslanci SaS sa zároveň nezúčastnia na rokovaní o júnovom termíne volieb, ktoré inicioval Smer-SD.