Klus v Časovke na rovinu o politike i vojne na Ukrajine: Toto je to posledné, čo si prajem!

V našej relácii Časovka sme privítali Martina Klusa. Poslanec v novembri minulého roka opustil stranu SaS a teraz je kandidátom na člena Európskeho dvora audítorov. Ráta aj s možnosťou, že sa mu do Luxemburgu nepodarí dostať? Ako nám prezradil, do politiky sa s vysokou pravdepodobnosťou už nevráti, avšak uvažuje aj nad inými alternatívami. Klus sa vyjadril aj k tomu, ako na neho pôsobia nové vznikajúce strany či kam povedú ďalšie kroky Eduarda Hegera. Reč padla aj na Ukrajinu. Poslanec prehovoril o tom, čo by sa mohlo stať, keby sme krajinu prestali vojensky podporovať.