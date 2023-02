Pellegrini apeluje na voľby v júni: Výzva prezidentke! Mala by vziať opraty do rúk a...

Predseda opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini súhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že predčasné voľby by mali byť skôr ako 30. septembra.

Ako dnes povedal na tlačovej konferencii, hlava štátu urobila zásadnú chybu, keď sa nakoniec zmierila so septembrovým termínom a povedala, že s ním „vie žiť". Keďže sa dnes prezidentka opäť vrátila k možnému júnovému termínu, šéf hlasu ju vyzval, aby „vzala opraty do rúk", využila svoje právomoci a prihovorila sa poslancom v parlamente pred mimoriadnou schôdzou k skorším predčasným voľbám.

„Aby požiadala poslancov aj váhou svojej osobnosti a váhou svojho úradu, aby sa schôdza otvorila a vytvoril sa tak priestor pri hľadaní väčšiny na termín (volieb, pozn. SITA) 24. júna," uviedol Pellegrini. Zároveň povedal, že prezidentka by mala na poslancov tlačiť aj možnosťou vymenovania úradníckej vlády. Takisto by podľa neho mala hlava štátu vetovať všetky zákony, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie štátu a pomoc občanom a posielať ich späť do národnej rady. „Aby tak skomplikovala tento marazmus," skonštatoval šéf Hlasu.

Pellegrini tiež prezidentke navrhol, aby si predvolala šéfa SaS Richarda Sulíka a skúsila ho presvedčiť o podpore júnového termínu volieb. „Konajte, my sme ako opozícia svoje možnosti vyčerpali," dodal Pellegrini.

Prezidentka Zuzana Čaputová žiada skorší termín predčasných volieb ako 30. septembra. Situácia v parlamente začína byť podľa hlavy štátu neprehľadná, pri niektorých návrhoch poslancov sú dokonca ohrozené nielen ústavné princípy, ale aj verejné financie. „Situácia v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných. Žiadam politických lídrov, aby váhou svojej autority zastavili legislatívnu parlamentnú smršť ohrozujúcu ústavné princípy a verejné financie, pretože takáto situácia je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb,“ uviedla na margo súčasného diania v Národnej rade SR Zuzana Čaputová.