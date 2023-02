Sulík: Strana nepomôže otvoriť ani jednu mimoriadnu schôdzu! Drsné, čo povedal o Matovičovi

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepomôže otvoriť mimoriadnu chôdzu, na ktorej by sa malo rokovať o júnovom termíne predčasných parlamentných volieb.

Ako ďalej uviedol predseda SaS Richard Sulík na dnešnej tlačovej besede, dohodu, na ktorej sa zhodla bývalá vládna koalícia, dodržia, a tak preferujú septembrový termín volieb. „SaS drží dohody a keď nemáme evidentný dôvod meniť to, nevidíme ani dôvod sa teraz plašiť len preto, lebo Robert Fico (Smer-SD) si teraz želá skorší termín," vysvetlil šéf liberálov.

Sulík zároveň nevedel povedať, či zvyšok bývalej vládnej koalície taktiež nepodporí otvorenie mimoriadnych schôdzí. „Mám informáciu, že nepodporia ani oni, ale to sa môže zmeniť a ani by som to nikomu nezazlieval. Nebola to napevno dohodnutá vec," povedal Sulík.

Šéf liberálov ďalej uviedol, že vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá žiada skorší termín predčasných parlamentných volieb, ho prekvapil. „Dohoda bola urobená aj s ňou. Neviem, prečo sa rozhodla konať tak, ako si želá Robert Fico," čuduje sa Sulík. Zároveň si nemyslí, že v súčasnosti stvára vláda „nejaké strašidelné veci", aby bol dôvod odvolať ju. „Realita je taká, že v Národnej rade SR máme jedného parlamentného šaša, ktorý od dobroty nevie už čo so sebou a vymýšľa jednu hlúposť za druhou. Treba ho nechať vymýšľať až do septembra, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí," dodal.