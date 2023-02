Premávku na slovenských cestách komplikujú hmla i nehody: Na týchto úsekoch veľký pozor!

Premávku na slovenských cestách komplikuje vo štvrtok ráno hmla, na viacerých miestach sa tiež stali nehody, ktoré spôsobujú kolóny a zdržanie. Informujú o tom zdroje dopravných informácií. Slovenská správa ciest na portáli zajzdnost.

Slovenská správa ciest na portáli zajzdnost.sk upozorňuje, že hmla s viditeľnosťou do 100 metrov je v lokalitách Galanta, Horný Hričov, Veľký Meder, Krompachy, Sliač, Turňa nad Bodvou, Mníšek nad Hnilcom, Spišská Stará Ves a Gbelce.

Stellacentrum informuje o nehode a výraznom zdržaní v Žiline na Rajeckej ceste za čerpacou stanicou. Zdržanie v tomto prípade dosahuje približne 25 minút.

Nehoda spôsobila kolóny aj na diaľnici D1 pred Triblavinou, na 20. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. "Nehodu už odstránili, kolóny sa pomaly rozbiehajú," uviedla Zelená vlna RTVS. Premávku však spomaľujú naďalej nehody za Šuranmi v smere do Palárikova či v Nedanovciach na križovatke do Chynorian.

V Šamoríne je potrebné rátať okrem hmly aj s poľadovicou.