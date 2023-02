Obvinená Slovenka privezená z Kurdistanu: Jej právnik prehovoril! Zatiahol ju do terorizmu manžel?

Neprišla sama! Na palube lietadla, ktoré z Kurdistanu transportovalo na Slovensko ženu obvinenú zo spáchania niekoľkých vážnych trestných činov, boli aj jej dve deti - dievčatko (10) a tínedžer (16). Tie sú v súčasnosti v opatere štátu.

Advokát ženy Juraj Remšík prehovoril pre Nový Čas aj napriek tomu, že na prípad je uvedené prísne informačné embargo. Obhajca tvrdí, že klientka len nasledovala manžela do Sýrie a nie je si vedomá žiadnej trestnej činnosti. Čo na to bezpečnostný analytik?

Po tom, čo vládny špeciál transportoval ženu z Iraku, čaká vo vyšetrovacej väzbe, kým predstúpi pred sudcu. Lietadlo malo doletieť do Bratislavy z mesta Irbil v Kurdistane. Slovenka, ktorá konvertovala na islam, je obvinená z ohrozenia mravnej výchovy mládeže aj zo založenia, zosnovania a z podporovania teroristickej skupiny, či vojnového bezprávia.

Jej právnik však obvinenia odmieta. „Moja klientka sa v roku 1999 počas vysokoškolského štúdia v Moskve zoznámila so svojím terajším manželom, ktorý tam študoval medicínu, a po ukončení vysokoškolského štúdia si založili rodinu a začali žiť v Egypte, kde jej manžel vykonával svoju lekársku prax,“ prezradil Remšík s tým, že v roku 2014 jej manžel odišiel do Sýrie pracovať ako lekár do nemocnice.