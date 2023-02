Prekvapivá obhajoba Ivana, po ktorého jazde zomreli 3 ľudia: Bráni sa ako exmoderátor Žitný?!

Dva podobné prípady, dva podobné spôsoby obhajoby. Košičan Ivan M. (43) šoféroval minulý piatok svoje BMW takým spôsobom, že po jeho šialenej jazde ostali traja mŕtvi.

Sudca ho krátko po tejto strašnej tragédii poslal do väzby. Ivan M. sa síce bránil tvrdením, že v čase nehody auto neovládal, pretože mal záchvat, no nepomohlo mu to. V lete 2008 sa odohral podobný prípad. Moderátor Markízy Rasťo Žitný zrazil otca so synom idúcich na bicykloch a malý Tomáško († 5) na následky zranení zomrel. Žitný vtedy tvrdil, že bol v čase havárie v bezvedomí.

Okresný súd najskôr bývalému moderátorovi uložil 2,5-ročný trest trestným rozkazom. Žitný, ktorý pri nehode utrpel veľmi ťažké zranenie, sa odvolal a nasledoval súdny proces. Na jeho konci ho znovu odsúdili za usmrtenie a ublíženie na zdraví na 2,5 roka. Sudca Okresného súdu v Malackách pri vyhlasovaní rozsudku zdôraznil, že všetky tri znalecké posudky hovorili o tom, že Žitný šiel v kritický čas 29. júna 2008 o 12.50 hod. neprimeranou rýchlosťou.