Návrh Igora Matoviča (OĽANO) dať za účasť v septembrových voľbách do Národnej rady (NR) SR odmenu 500 eur, je vrchol populizmu a korupcia. Na podporu SaS môže zabudnúť. Uviedol to podpredseda SaS a poslanec Branislav Gröhling.

"Všetci vidíme, že je to jasná volebná korupcia, on nás presviedča, že to tak nie je," podotkol s tým, že Matovič by už nemal predkladať žiadne návrhy. Podľa Gröhlinga líder OĽANO každým dňom potvrdzuje, že sa s ním nedá vládnuť.

Matovič do NR SR predložil novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá predpokladá za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách odmenu 500 eur pre voliča. Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra.