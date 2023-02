Činí sa vo veľkom a po práci sadá za ratrak: Starosta Látok upravuje bežkárske trate!

Pri malej dedinke Látky (okr. Detva) pribudol vynovený areál určený na bežkovanie. Pre hlavu obce Mária Kubiša (33) je stredisko srdcovkou, keďže sám bol kedysi pretekárom. Preto po práci neváha a sadá do ratraku, aby boli všetky trate pripravené pre milovníkov zimných športov.

V minulosti fungovali v okolí obce Látky-Mláky bežkárske dráhy, kde však vznikli problémy s vlastníctvom, a tak prišla samospráva s riešením v podobe nového areálu. „Navrhli sme trate Látky-Prašivá pri hoteli Zerrenpach, ktoré spĺňajú aj podmienky FIS, teda sa tu môžu jazdiť medzinárodné preteky. Urobili sa tri okruhy a to 1,2- a 2,5-kilometrové a 700-metrový,“ uviedol starosta Mário Kubiš s tým, že na tratiach sa jazdí od začiatku zimy.

K nim stavajú aj zázemie, kde budú servisné bunky, časomiera, priestor pre organizátorov, toalety či bufet. V budúcom roku by totiž nový areál mohol hostiť po prvý raz v histórii majstrovstvá Slovenska. O jeho vznik sa zaslúžil aj starosta, ktorý bol kedysi reprezentantom Slovenska v bežkárskom lyžovaní a neskôr aj trénerom, fyzioterapeutom, šoférom, či správcom trate v jednej osobe.

„Náš lyžiarsky klub Ski Team Jase Látky má sto členov a je jeden z najlepších na Slovensku. Venujeme sa mládeži, dospelým, ale aj seniorom,“ prezradil. Klub sa môže pochváliť, že len na posledných dvoch olympiádach mal zastúpenie štyroch pretekárov. V Pjong- čangu to bol Andrej Segeč a Miroslav Šulek a v Pekingu Kristína Sivoková a Ján Koristek.

Nové trate sú pre profíkov i amatérov. Trať upravuje aj prvý muž obce na ratraku. „Baví ma to, je to pre mňa relax, kde si vyčistím hlavu,“ smeje sa. Nové trate a k nim zázemie vyjdú na 100 000 až 120 000 eur. Obec to však nič nestálo, bežkársky klub si našiel sponzorov a projekt podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj sumou 80-tisíc eur.