Smrtiaca zjazdovka, na ktorej prišiel o život Alexko († 8): Usvedčí rýchleho lyžiara video?!

Brutálny náraz sa skončil smrťou! Koncom minulého týždňa došlo na Kysuciach k tragédii, pri ktorej zomrel školák Alex († 8). Do tretiaka narazil mladý lyžiar (19), ktorý ho na svahu nevidel. Chlapček následne letel niekoľko metrov, utrpel veľmi ťažké zranenia a napriek veľkej snahe lekárov napokon v nemocnici zomrel.

Polícia intenzívne pracuje na objasnení toho, čo sa na zjazdovke v Oščadnici presne stalo. Podľa našich informácií disponujú videom, na ktorom vidieť, ako rýchlo ide lyžiar, ktorý do Alexka narazil. V prípade začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Strašná tragédia, ktorá sa udiala v piatok v lyžiarskom stredisku Veľká Rača-Oščadnica, nenechala chladným nikoho. Šikovný Alexko († 8) chodil so svojimi rodičmi na lyžovačku pravidelne. V osudný deň sa vybral na zjazdovku aj so svojím bratom a s príbuznými. „Lyže mal zapichnuté v snehu, bol pod horizontom a lyžiar, ktorý išiel zvrchu, ho nevidel a narazil rovno do neho,“ opísala tragický okamih užialená mama Anežka, ktorá ani len netuší, ako bude bez svojho synčeka teraz žiť.



Polícia má v rukách aj video zo strediska, ktoré analyzuje. Hovorca Snowparadise Patrik Sučik jazdu mladého lyžiara na videu videl a podľa jeho slov išiel veľmi rýchlo. „On išiel rovno šúsom dolu,“ priblížil ju. Lyžiar sa spustil dolu zjazdovkou, pričom nemohol tušiť, že pod horizontom niekto môže byť. Na samotnom mieste zrážky kamery nie sú.