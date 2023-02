Košickí vodiči s dohodou spokojní nie sú: Ostrý štrajk trvá! Bude MHD v meste premávať?

Vedenie Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) a mestskí poslanci sa v utorok popoludní dohodli na viacerých bodoch, ktoré súvisia s požiadavkami odborárov.

Odborári pri DPMK pre TASR potvrdili, že ostrý štrajk zatiaľ trvá a s dohodou spokojní nie sú. O tom, či v stredu (15. 2.) bude mestská hromadná doprava (MHD) premávať, budú verejnosť informovať neskôr.

Dohoda sa týka dofinancovania DPMK vrátane zvýšenia platov, respektíve rozpočtu mesta na rok 2023, ktorým sa má mestské zastupiteľstvo (MsZ) zaoberať v marci. "Položka pre rozpočet, ktorá bola fixne daná vo výške 26 miliónov eur, pričom DPMK žiadal 36 miliónov eur, bude vychádzať zo skutočného plnenia 2022, ktoré sa očakáva vo výške zhruba 30 miliónov eur," vysvetlil generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák s tým, že suma sa aktualizuje po pripravovanej zmene grafikonu a optimalizovaní linkového vedenia.

V schválenom finančnom pláne má byť tiež garantované zvýšenie tarifných miezd zamestnancov v priemere o 15 percent, platiť to má od januára tohto roka. Dohoda zahŕňa aj predloženie úpravy taríf. Dohodu podpísalo deväť poslancov, prevažne zástupcov poslaneckých klubov. Podľa Padyšáka by tak mal byť ukončený štrajk a garantovaný sociálny zmier. "Je to len východisko k ďalšiemu kolektívnemu vyjednávaniu," dodal.