Chce motivovať ľudí? Matovič za účasť vo voľbách navrhuje slušnú finančnú odmenu!

Za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách by mohol volič dostať odmenu 500 eur. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva to navrhuje líder OĽANO Igor Matovič. Do parlamentu v utorok predložil návrh, ktorý by túto zmenu priniesol. Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra.

"Navrhuje sa právna úprava, ktorou sa zavádza právo na odmenu za účasť voľbách pre voliča, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do Národnej rady SR, a to vo výške 500 eur," píše sa v dôvodovej správe k návrhu. Odmena za účasť vo voľbách by sa podľa návrhu vyplácala len za účasť vo voľbách do NR SR, ktoré sa budú konať ako prvé po nadobudnutí účinnosti zákona, čiže 30. septembra 2023. Účinnosť novej legislatívy totiž Matovič navrhuje od 1. júna. Mladý Kaliňák o kauze únosu Vietnamca: Smer chystá trestné oznámenie na tohto človeka! Odmenu by malo podľa novely vyplácať ministerstvo vnútra prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby podľa zákona o poštových službách. OĽANO už v jednej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva navrhovalo odmenu za účasť vo voľbách do NR SR, a to formou zľavy desať percent z poplatkov štátu. V utorok parlament tento návrh v hlasovaní odmietol.