Veliteľ slovenského záchranného tímu o pomoci v zničenej krajine: Vrátia sa do Turecka?!

Slovenský záchranársky tím, ktorý zasahoval v Turecku po ničivom zemetrasení, bol na veľmi tenkom ľade. Zhodnotil to v utorok veliteľ tímu Igor Žiak s tým, že takýto výjazd do vysoko exponovaného terénu z hľadiska zásahu a bezpečnosti zažili prvýkrát.

Napriek rizikám sa horskí záchranári zhodli, že by sa tam v prípade potreby vrátili v rovnakej zostave zas. Uviedli to na tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku. "Záchranárske tímy tam denne riskovali. Videli sme videá a vieme aj od kolegov, že niektoré tímy boli zasiahnuté sutinami, ruinami. Ja som rád, že sme nemuseli riešiť repatriáciu mŕtvych tiel záchranárov," podotkol Žiak.

Jeden z členov záchranného tímu Jozef Richnavský priblížil, že priestoru na oddych nebolo veľa. Okrem toho sa podľa jeho slov tri- až štyrikrát za deň zachvela zem, hocikedy sa v noci zobudili na dotrasy. "Postup podľa manažmentu rizík nebol možný, to by sme zostali na letisku a nepohli sa ďalej. V podstate sme to nechali na zdravý sedliacky rozum," dodal.

Pri lokalizácii zasypaných podľa Richnavského výrazne pomáhala štrbinová kamera a echolokátory. Ide o zariadenie, ktoré záchranárom umožní nahliadnuť cez štrbiny, aby videli, či sú zasypané osoby mŕtve alebo živé. Okrem toho využívali aj GPS prístroje.