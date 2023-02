Tragédia v Oščadnici: Alexko († 8) zomrel po strašnom náraze na svahu! Zdrvená mama prehovorila

Mali to byť najkrajšie dni ich života. V sekunde sa však zmenili na horor, ktorý budú mať pred očami zrejme do konca života... V stredisku vo Veľkej Rači-Oščadnici prišlo v piatok k obrovskému nešťastiu.

Tretiak Alex († 8) sa s celou svojou rodinou vybral na lyžovačku. Miesto dôverne poznali a na spoločne strávené dni sa veľmi tešili - najmä Alex, ktorý bol výborným lyžiarom. Žiaľ, chlapcovi sa stal osudným náraz ďalšieho lyžiara, ktorý ho nevidel. Ťažko zraneného školáka na mieste ratovali blízki i záchranári, ktorí ho vrtuľníkom previezli do nemocnice. Tam však najdôležitejší boj o život napokon prehral. Jeho milujúca mama so slzami v očiach opísala, akého mala úžasného syna a čo sa vlastne stalo...

Obec Trstín (okr. Trnava) sa celá zahalila do čierneho. V piatok totiž o život na severe Slovenska prišiel úžasný chlapec, šikovný školák a výborný lyžiar Alex († 8). Za chlapcom smúti nielen trstínska základná škola, ktorú navštevoval, ale predovšetkým najbližší - starší brat, ocino a starostlivá mamina Anežka.

Tá napriek strašnému bôľu v srdci pre Nový Čas porozprávala o svojom synčekovi. „Bol to usmievavý chlapček s tým najlepším srdiečkom a neutíchajúcim vtipom,“ prezrádza utrápená žena. Rovnako školáka opisujú mamičky Alexových spolužiakov. „Bol neskutočne šikovný, milý a vedel sa vždy rozdávať. Keď mal cukríky, vždy dal aj iným deťom,“ zhodli sa mamičky, ktorým pri spomienkach na malé šidlo tiekli slzy po lícach.



Ratoval ho braček

Strašná tragédia sa stala v piatok. Alexko chodil pravidelne na lyžovačku so svojimi rodičmi a starším bračekom Dávidom (13). V osudný deň išiel na zjazdovku s bratom a spolu s nimi šli aj jeho ďalší príbuzní. „Alexko bol pod takým kopcom a mal lyže zapichnuté v snehu. Zvrchu išiel lyžiar, ktorý ho nevidel a narazil do neho. Alexko letel niekoľko metrov,“ spomína na najhorší okamih života chlapcova mama. Bol to veľmi prudký náraz, niekoľko metrov letel aj lyžiar, ktorý do chlapca vpálil.