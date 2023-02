Veľká debata na politickej scéne: Kto rozhodne o migoch?! Expert to povedal na rovinu

Začína sa veľká debata. Na slovenskej politickej scéne sa rozhorela bitka o to, čo by sme mali robiť s vyradenými stíhačkami MiG-29, ktoré už nie sú schopné letu.

Podľa premiéra Eduarda Hegera (46) by sme ich mali poskytnúť Ukrajine, podľa šéfa Smeru Roberta Fica (58) by sme tým len prilievali olej do ohňa, pričom na takéto rozhodnutia poverená vláda podľa neho ani nemá oprávnenie. Čo si o poskytnutí našich migov Ukrajine myslia experti a je také niečo priechodné v NR SR?

Hegera o dodávku našich migov požiadal na samite EÚ v Bruseli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny neprinesie nič iné, iba státisíce mŕtvych,“ hromžil ešte v piatok šéf Smeru Fico, ktorý na utorok zvolal mimoriadnu schôdzu NR SR. „Navrhujeme, aby NR vyslovila nesúhlas s akoukoľvek formou odovzdania bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine,“ hovorí Fico. Podľa Hegera je však jeho postoj k vojne na Ukrajine maximálne cynický.

„On chce Ukrajincom poslať deky a teplý čaj, keď zomierajú pod útokmi ruských rakiet. To je, akoby ste tým ľuďom povedali, že zomriete, ale aspoň v teplučku. Predstavme si, že by sme v takejto situácii boli my a že by nám naši spojenci odkázali, že nám pošlú lekárničky,“ kritizuje Heger Fica. Strany v parlamente väčšinou hovoria, že v tejto veci je nutné postupovať v súlade s ostatnými krajinami NATO. Vyjasniť sa musí tiež to, či má vôbec poverená vláda takúto právomoc. Podľa Hegera napokon o tom bude rozhodovať parlament. „Počkáme si na vyjadrenie Ústavného súdu SR, resp. ústavných právnikov,“ uviedla SaS. Úplne proti nie sú v strane Sme rodina.

„Ukrajina sa musí ubrániť a tá najmenšia cena za to je pomôcť im materiálne, trebárs aj starými stíhačkami, ktoré ináč len budú hrdzavieť v hangároch,“ napísali zo Za ľudí. „Ak chce Ukrajine pomáhať, musí splniť dve podmienky. Nesmie ohrozovať obranyschopnosť samotnej Slovenskej republiky a rozhodnutie musí byť súčasťou rozhodnutia na úrovni EÚ a NATO,“ tvrdí Peter Pellegrini.