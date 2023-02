Vládny špeciál priviezol z Kurdistanu nebezpečnú osobu: Páchala žena vojnové zločiny?!

Má na krku závažné trestné činy! Slovenský vládny špeciál priviezol v nedeľu na Slovensko osobu až z územia ďalekého Kurdistanu, ktoré je súčasťou viacerých štátov.

Hneď po prílete ju obvinili z veľmi závažných zločinov, za ktoré jej môže hroziť až doživotie. S informáciou ako prvá prišla TV Markíza, ktorá tvrdí, že išlo o ženu, s ktorou sa viezli aj elitní príslušníci NAKA. Lietadlo prišlo na Slovensko v nedeľu pred polnocou, nejde teda o rovnaký vládny špeciál, ktorým prileteli záchranári zo zemetrasením postihnutého Turecka.

To, že vládny špeciál letel do Iraku pre veľmi nebezpečnú osobu, potvrdila aj NAKA. „Dnes (v pondelok) v Bratislave vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal R. D. po tom, čo túto osobu z Iraku dopravil vládny špeciál. K preprave došlo na základe repatriácie slovenských občanov, ktorú zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ NAKA obvinil osobu pre trestné činy ohrozenie mravnej výchovy mládeže, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny a vojnové bezprávie,“ oznámila hovorkyňa PZ Denisa Bárdyová. Podľa informácií TV Markíza by malo ísť o ženu, pričom lietadlo malo doletieť do Bratislavy v nedeľu krátko pred polnocou z Kurdistanu, konkrétne z mesta Irbil.

Hrozí jej doživotie

Detaily toho, prečo je žena obvinená a prečo pre ňu musel letieť vládny špeciál, zatiaľ nie sú známe. Na celý prípad je uvalené prísne informačné embargo. „Zverejnením bližších podrobností o vyšetrovaných skutkoch by mohlo dôjsť k zmareniu účelu trestného konania. Bližšie informácie poskytneme, keď to umožní procesná situácia,“ informovala Bárdyová.