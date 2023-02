Aj zvieratká oslavujú Valentína: Toto sú zaľúbenci v našich zoo! Nič rozkošnejšie dnes neuvidíte

Túlia sa, maznajú sa a náklonnosť si neraz prejavujú podobne ako ľudia. Zaľúbeným párikom v zoo po celom Slovensku pripravili ošetrovatelia na dnešný sviatok sv. Valentína brlôžteky, aby ho mohli v pohodlí osláviť. A možno o pár mesiacov privítajú aj nové prírastky...

Hermína (16) a Luis (4) - Mladík ľúbi seniorku

Zoo Bojnice

Samička pásavca šesťpruhého Hermína prišla do Bojníc zo švajčiarskeho mesta Papiliorama a samček Luis pricestoval z francúzskeho mesta Montpellier. Veľký vekový rozdiel neriešia, neustále si prejavujú lásku a výsledkom sú dve utešené mláďatá, ktoré prišli na svet minulý rok. Napriek tomu, že Hermína už má pokročilý vek, obe mláďatá boli zdravé a vo výbornej kondícii. Tieto oslavy Valentína asi prebehnú pokojne.

Malkia (9) a Alex (7) - Romantika plná teatrálností

Malkia park, Orechová Potôň

Párik levov púšťových v Orechovej Potôni si užíva jeden druhého. Pri chove mačkovitých šeliem v ľudskej opatere platí vo všeobecnosti zásada, že čím sú zvieratá staršie, tým problematickejšie môže byť vytvorenie harmonického páru. Levica Malkia žila vo svojom výbehu so sestrou Adell, no tá pred časom uhynula. „Aby nezostala sama, rozhodli sme sa vytvoriť nový leví pár. Na budúceho partnera pre Malkiu sme mali hneď troch kandidátov. O priazeň levice sa uchádzali Kevin, Alex a Diego. Postupne sme ju s každým zoznamovali cez mreže a pozorne sledovali reakcie oboch zvierat. Vypozorovali sme, že najväčšia iskra preskočila medzi Malkiou a Alexom,“ prezradili zo zoo s tým že ich najprv ubytovali vedľa seba, aby sa striedali vo výbehu, videli sa, počuli sa a cítili sa. „Počkali sme, kým Malkia príde do ruje. Vtedy je totiž samica k samcovi prívetivejšia. V deň D sme ich k sebe pustili. Samozrejme, levy nie sú žiadni romantici, prvý kontakt sa nezaobišiel bez teatrálnosti, napokon to však dobre dopadlo,“ dodali.