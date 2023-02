Predčasné voľby v júni? Takáč zo Smeru vyzýva k rokovaniam: Deklaroval jedno

Podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč vyzýva na rokovanie naprieč koalíciou i opozíciou o schválení termínu predčasných volieb na jún.

Deklaroval, že strana je pripravená dať 27 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze alebo k návrhu uznesenia, ako aj zahlasovať za skorší termín parlamentných volieb. "Uznesením by sme zrušili septembrový termín a schválili nový júnový," uviedol pre TASR.

Takáč poukázal na výroky koaličných poslancov o chaose, o tom, že to tu nefunguje, že sa v parlamente predkladajú rôzne nezmyselné zákony, že to treba ukončiť. Podotkol, že sa nevie ani to, kto z bývalej koalície septembrový termín navrhol.

Nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini uviedol, že všetci 11 poslanci pôsobiaci v Hlase podporia akékoľvek predložené uznesenie s návrhom na skorší termín predčasných volieb, ako je september.

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pripúšťa podporu júnového termínu, ak by zmenil názor jeden z bývalých koaličných partnerov - OĽANO alebo SaS. Tí poukázali na to, že termín je už schválený. Pre OĽANO je téma predčasných volieb uzavretá.