Slovenskí hasiči sa vrátili zo zemetrasením postihnutého Turecka: To, čo videli, je len pre silné žalúdky

Na peklo, ktoré videli, nikdy nezabudnú! Horskí záchranári z Popradu sa v nedeľu vrátili zo zemetrasením zničeného Turecka, kde boli aj spolu so svojimi štvornohými pomocníkmi.

Aké ťažké bolo dať dokopy tím, čo všetko si záchranári brali na zaťažkávajúcu skúšku so sebou a ako sa dokázali vyrovnať s tvrdou realitou, ktorú okúsili na vlastnej koži?!

Peklo na zemi. To, čo videli naši záchránari v zemetrasením skúšanom Turecku, je len pre silné žalúdky. Boj o životy ľudí zavalených sutinami bola v uplynulých dňoch ich každodenná práca. Zástupca riaditeľa Horskej záchrannej služby Igor Žiak bol veliteľom skupiny.

Spolu s ním tam boli záchranári a psovodi Jakub Filipko, Julo Janiga, Jozef Richnavský a Milan Tomčík. „Nebolo jednoduché vybrať päticu chlapov na takú závažnú akciu. Okrem toho, že sú profesijne zdatní, musia byť aj jazykovo vybavení. Rozhodovanie bolo ťažké, lebo všetci sú otcami rodín a my tu tiež ideme z akcie do akcie a nemáme ľudí nazvyš,“ hovorí riaditeľ piatich horských záchranárov z Popradu Marek Biskupič.

Balenie trvalo niekoľko hodín

O to viac je hrdý, ako sa jeho chlapi dokázali so situáciou popasovať. Až na mieste pochopili, aká je to hrozná tragédia. „Keď išli do akcie, aj tvrdí chlapi mali čo robiť, keď boli konfrontovaní s drsnou realitou skazy. „My máme dlhodobo pripravený horský špecializovaný modul záchrany, no aj tak, keď prišla na nás požiadavka na záchrannú misiu, to trvalo niekoľko hodín, kým sa chlapi zbalili a pripravili si všetko potrebné. Také množstvo materiálu sa nedá zbaliť za hodinu, dve,“ tvrdí Biskupič s tým, že brali množstvo technického materiálu, medziiným napríklad štrbinové kamery, rôzne paženia, ale aj jedlo nielen pre seba, ale aj pre psy, oblečenie či zdravotnícky materiál.