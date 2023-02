Naši záchranári prišli z Turecka: Bola to skúška ohňom, hovorí veliteľ tímu

Pri záchrane preživších po ničivom zemetrasení v Turecku sa nedalo spoliehať na nacvičené operačné a metodické postupy. Všetko sa muselo diať pri absolútnej improvizácii a pri absolútnom ohrození života. Po návrate slovenských záchranárov to zdôraznil veliteľ tímu Igor Žiak.

"Bol to pre nás krst ohňom," netajil. Vyzdvihol odvahu, profesionalitu i morálku každého jedného člena v jednotke. "Nechali tam kus seba, kedykoľvek a kdekoľvek by som s nimi do podobnej akcie išiel," zdôraznil. Na kolegoch ocenil schopnosť prispôsobiť sa náročným situáciám a prijímať v zložitých, riskantných podmienkach dôležité rozhodnutia. "A keďže sú to všetci chlapi na správnom mieste, pomohli sme predĺžiť život minimálne piatim dospelým a jednému dieťaťu," uviedol v súvislosti so šiestimi osobami z 12 preživších, ktorých Slováci zachránili a ktorí sú už mimo ohrozenia života.

Žiak upozornil, že záchranná misia bola naplánovaná na sedem dní, dôvodom návratu však okrem znižujúcej sa šance na záchranu zavalených osôb boli aj zhoršujúce sa bezpečnostné podmienky. "Katastrofa v dôsledku zemetrasenia sa mení na ťažkú humanitárnu situáciu s rastúcim napätím. Tí, ktorí prežili, ostali bez prístrešia, sú hladní a je im zima," opísal Žiak situáciu v lokalite zasiahnutej zemetrasením. Priznal, že aj záchranári boli domácimi tlačení do stále nebezpečnejších záchranných akcií.