Posun v prípade smrtiacej nehody v Košiciach: Vodič čelí obvineniu! Zabíjala rýchlosť?

Vodič vozidla BMW, ktorý participoval na nehode, v následku ktorej v Košiciach zahynuli tri osoby čelí obvineniu zo zločinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Ako ďalej informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, na 43-ročného Košičana podal vyšetrovateľ zároveň podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až osem rokov.

„Z predbežného znaleckého posudku z odboru cestná doprava vyplýva, že diagnostika riadiacich jednotiek, získané videozáznamy a dokumentácia z miesta dopravnej nehody nateraz predbežne preukazujú, že rýchlosť vozidla značky BMW X5 v čase zrážky s vozidlom Škoda Fabia bola podstatne vyššia, ako je najvyššia povolená rýchlosť v tomto úseku," uviedla Ivanová. Na základe týchto výsledkov podľa nej možno predbežne konštatovať, že jednou z príčin dopravnej nehody bolo nerešpektovanie najvyššej povolenej rýchlosti jazdy vodičom vozidla BMW X5.

Podľa doterajších zistení v piatok krátko po 10:30 viedol 43-ročný Košičan osobné motorové vozidlo BMW X5 v Košiciach po Gorkého ulici v smere k Štefánikovej ulici. Z doposiaľ nezistených príčin, ktoré sú predmetom vyšetrovania, prešiel s autom do protismeru a ľavou prednou časťou vozidla narazil do Škody Fabia, ktoré v pravom jazdnom pruhu v smere od Štefánikovej ulice viedol 64-ročný Košičan. Škoda Fabia narazila zadnou časťou do zábradlia a dopravného značenia pri zastávke mestskej hromadnej dopravy, BMW začalo nekontrolovateľne rotovať smerom k Štefánikovej ulici. Vodič Fabie bol na mieste mŕtvy.