Horská služba v Tatrách dostala za 1,9 milióna prvotriedne zázemie: Aha, za čo vymenili chatku!

Horská záchranná služba je už dnes nepostrádateľná súčasť záchranného systému a ročne vykoná stovky zásahov v náročnom teréne. Má 8 stredísk a asi 150 profesionálnych záchranárov. Mnohé strediská sídlia už dnes v technicky nevyhovujúcich priestoroch. Veľká zmena nastala po piatku v stredisku HZS Západné Tatry - Žiarska dolina, kde sa z malej chatky bez poriadneho zázemia presťahovali do modernej budovy.

Terénne autá, skútre, štvorkolky a množstvo materiálu - to všetko horskí záchranári môžu bezpečne a pohodlne uskladniť v novootvorenej budove v ústí Žiarskej doliny. „Výstavba stála 1,9 milióna eur a z toho 1,5 milióna prišlo z eurofondov. Je to naozaj budova pre záchranárov 21. storočia s veľmi dobrým zázemím a vybavením. Radi by sme mali takto vybavené všetky naše strediská,“ povedal riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič s tým, že najbližšie otvoria novú budovu v Nízkych Tatrách v Jasnej. „Malo by to byť na jar tohto roku,“ dodal.

Radosť z novej stanice mal aj náčelník oblastného strediska Západné Tatry, Roman Švanda. „Z našej malej chatičky sme sa konečne mohli presťahovať do budovy, ktorá naozaj spĺňa štandardy 21. storočia,“ usmial sa a prezradil detaily: „Sú tu veľké garáže pre našu techniku s poriadnym zázemím. Naši záchranári tu majú vynikajúce vybavenie pre výkon služby a samozrejme aj pre regeneráciu. Je tu moderný dispečing a mám tu aj modernú kanceláriu.“