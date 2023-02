Keď nemusíte, von ani nechoďte! Odborníci upozorňujú: Kde hrozí potencionálne nebezpečenstvo?

Na horách najmä stredného Slovenska sa môže rozfúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Pre väčšinu územia Slovenska vydal zároveň výstrahy pred poľadovicou.

Informuje o tom na svojom webe. Výstrahy pred vetrom na horách platia pre väčšinu Žilinského a niektoré okresy Banskobystrického a Prešovského kraja. Týka sa to okresov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.

"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od 17.00 h do nedele (12. 2.) do 8.00 h.

Na väčšine územia Slovenska si treba dávať pozor aj na možnú poľadovicu. Výstrahy platia predbežne pre päť krajov, výnimkou sú Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Platia od 21.00 h do nedele do 12.00 h. V okrese Poprad a Kežmarok sa môžu zároveň vytvárať snehové jazyky a záveje. Výstrahy platia od 19.00 h do nedele do 10.00 h.