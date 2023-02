Vražda na Bieloruskej ulici má svoju dohru: Podozrivá žena čelí obvineniu! Hrozné, čo mala mužovi spraviť

Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy čelí 52-ročná Jana V., ktorá mala tento týždeň v jednom z bytov na Bieloruskej ulici v Bratislave usmrtiť 47-ročného muža. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

"Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mala obvinená žena spôsobiť mužovi použitím viacerých nožov početné bodné, rezné a bodno-rezné poranenia v oblasti brucha, ktorým podľahol," priblížila Šimková.

Vyšetrovateľ už v tomto prípade spracoval podnet na podanie návrhu na jej vzatie do väzby. Obvinená je v súčasnosti na psychiatrickom oddelení, kde zostane až do prevozu pred sudcu, ktorý bude rozhodovať o väzbe. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Žena je v súčasnosti umiestnená na psychiatrickom oddelení až do jej prevozu pred sudcu, ktorý bude rozhodovať o väzbe.

Muž, ktorý býva v bytovke, v ktorej sa mala odohrať vražda, prehovoril o tom, čo si všimol len večer pred tragédiou. Jeho vyjadrenie si pozrite vo videu.