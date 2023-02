Neposedné zviera sa v našej zvernici dlho nezdržalo: Losica Maija zdrhla až do Poľska!

Zas sa pobrala o čosi ďalej! Losica Maija miluje voľnosť a za ohradou dlho nevydrží. Narodila sa pred piatimi rokmi v Lotyšsku, odtiaľ ju doviezli na Slovensko a nejaký čas bola vo zvernici v Utekáči.

Z nej však utiekla a pri­šla až na Liptov, kde ju uspali, odchytili a previezli do Tatranskej Javoriny. Tento domov sa jej však nepozdával, a tak sa presunula opäť „o dom ďalej“. Teraz je v Poľsku.

Stanislav Bystriansky (67) je nadšencom pre vrátenie losov do slovenskej prírody. Tie tu naposledy voľne žili pred tristo rokmi. „Los nie je stádovité zviera, žije samostatne a živí sa listami a konármi drevín. Denne ich skonzumuje asi 15 kg. Voľne žije v Rusku a okrem severských krajín aj v Čechách a v Poľsku. K nám len sem-tam nejaký primigruje,“ vysvetlil vyštudovaný lesník. Vo zvernici v Utekáči mal zopár losov. Niektoré uhynuli, jedného strhol medveď a losica Maija v decembri 2021 zo zvernice ušla.

Dojemné stretnutie

Zviera doputovalo až na Liptov, no napádali ho tam vlky. S doráňanými nohami sa losica stiahla blízko k diaľnici. Na začiatku augusta tak putovala do Tatranskej Javoriny.

„Na svojom rekondičnom pobyte nevydržala ani päť mesiacov,“ vraví o zvieracej utečenke Bystriansky. Na krku má však GPS obojok a tak vedia, kde je - v Poľsku. Maija sa už stihla stretnúť so zamestnancami tamojšieho Tatranského národného parku a pozrieť ju prišiel aj jej záchranca Stanislav.

„Pri dedine Jurgov sme zastali, ja som na ňu niekoľkokrát zavolal, no a kým sme stačili s kamarátom nachystať pre ňu jedlo, na ktoré je u mňa zvyknutá, stála pri nás. Priznám sa, zaskočilo ma to a aj dojalo. Akoby na nás čakala. Bola taká nedočkavá, že začala do nás dobiedzať,“ smeje sa.

Musel ju tak držať v odstupe, los vie byť miestami aj útočný. Maija si pochutnala na ovocí a kaši, čo jej doniesli, a bola spokojná. „Skontrolovali sme ju a vyzerá v poriadku, no ako to s ňou bude ďalej, neviem,“ netajil obavy. Starosti mu robí možný zamrznutý sneh, na ktorom by pred vlkmi ťažko unikala. Verí však, že si nájde bezpečné miesto.

Los európsky