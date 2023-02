Predseda strany Maďarské fórum to Káčerovi nedaroval: Spŕška kritiky a pripomienka pre Matoviča!

Vyjadrenie dočasne povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera bolo nešťastné, uviedol dnes na tlačovej besede predseda strany Maďarské fórum Zsolt Simon.

„Na otázku, čo by bolo keby, je lepšie, keď si minister zahraničných vecí trikrát rozmyslí, čo povie, lebo jeho slová môžu vyvolávať vášne medzi Slovákmi a Maďarmi," tvrdí Simon. Zároveň každého vyzval na umiernený tón a aby si dvakrát rozmyslel, čo vysloví. „Igorovi Matovičovi by som chcel pripomenúť, že bol to on a jeho koalícia, ktorá pána ministra do funkcie navrhla," doplnil.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odvolala z funkcie šéfa rezortu diplomacie Rastislava Káčera za urážlivé vyjadrenia na adresu Maďarov. Matovič dodal, že momentálne je len prezidentka zodpovedná, a ako jediná má moc za slovné útoky voči Maďarom ministra stiahnuť z funkcie. Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer výrokmi o možných maďarských územných nárokoch voči Slovensku straší a vyvoláva nenávisť, povedal Matovič.

Káčer totiž v relácii televízie Markíza povedal, že ak by bol ruský prezident Vladimír Putin úspešnejší na Ukrajine, Slovensko by už čelilo územným nárokom Maďarska. Matovič tiež povedal, že ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska. Takisto si myslí, že podobné vyhlásenia sú nevhodné aj v súvislosti s nastupujúcou volebnou kampaňou. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty," vyhlásil šéf OĽaNO.