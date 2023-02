Matovičova kritika neostala bez odozvy: Tvrdá odpoveď prezidentky na jeho žiadosť

Líder OĽANO Igor Matovič vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby "stiahla" dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera z funkcie. Odôvodnil to jeho výrokmi o možnom nároku Maďarska na slovenské územie. Prezidentka považuje výzvu za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane.

Káčerov výrok považuje Čaputová za nešťastne sformulovaný. Zároveň uviedla, že odobrať poverenie ministra môže v odvolanej vláde na návrh premiéra. "Prezidentku prakticky každý týždeň niekto vyzýva k odvolaniu nejakého ministra. V odvolanej vláde prezidentka odoberá poverenie ministra na návrh premiéra, pričom nemôže vymenovať inú osobu na jeho miesto. Takéto výzvy preto považuje za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane," reagoval pre TASR prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Matovič a poslanec Národnej rady György Gyimesi (OĽANO) vyzvali vo štvrtok prezidentku, aby Káčera odvolala. Podľa Matoviča nie je hodný byť naďalej ministrom, pretože nechráni záujmy SR, ale "iných mocností", ktorým podľa jeho slov vyhovuje, aby sa Maďari a Slováci nenávideli tak ako v 90. rokoch.

Káčer v relácii TV Markíza Na telo plus pripustil možné nároky Maďarska. "Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ," odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom voči Slovensku. Jeho slová kritizoval Matovič a Gyimesi, ktorí od neho žiadali ospravedlnenie. Káčer reagoval, že sa nebude nikomu ospravedlňovať za to, že chráni záujmy vlastnej krajiny. Dodal, že nekritizuje Maďarov a svoje slová myslel ako kritiku konkrétnej politiky.