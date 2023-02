Zákaz nedeľného predaja vrátili na prepracovanie: Znepokojí vás, čo si o zákone myslí odborník

Nervy do poslednej chvíle. Len pár hodín pred hlasovaním o tom, či budú otvorené obchody aj v nedeľu, prišiel do parlamentu procedurálny návrh o prepracovaní zákona.

Podal ho podpredseda Smeru Juraj Blanár (56), pričom s hlasmi poslancov ich klubu sa vopred rátalo a boli kľúčom k tomu, aby vôbec zákon prešiel.

Skupina poslancov OĽaNO, Sme rodina a nezaradených predložila zákon o tom, že by sa maloobchodné predajne (potraviny, obchody s oblečením) zatvorili počas nediel. Výnimkou by boli iba štyri z nich - tri pred Vianocami a jedna pred začiatkom školského roka. V dôvodovej správe sa odvolávali na to, že chcú pomôcť rodinám. Ekonómovia upozorňovali, že mnohé rodiny si prácou v prevádzkach počas víkendu privyrábajú aj vďaka zvýšeným príplatkom.

Ak by zákon prešiel, tak by sa obchody naopak otvorili počas štyroch sviatkov - 1. a 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. Práve s týmto mali problém poslanci Smeru. Blanár tak podal procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie. „Bola to chyba zo strany predkladateľov, že navrhujú vypustiť tie sviatky,“ uviedol Blanár pre Postoj. V dôsledku toho návrh pôjde zrejme až na ďalšiu schôdzu v marci a bude sa s veľkou pravdepodobnosťou hlasovať o úplnom zatvorení obchodov v nedele aj počas sviatkov.