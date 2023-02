Hegerovi došla trpezlivosť: Prestaň klamať, sú to čisté nezmysly!

Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) vyzval predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, aby prestal ľudí klamať.

„Fico šíri klamstvá o mobilizácii, sú to čisté nezmysly. Je to šírenie hnevu, nenávisti a paniky, ktorú Robert Fico robí," uviedol Heger pred odletom do Bruselu, kde sa zúčastní na samite Európskej rady. Ubezpečil, že k mobilizácii určite nedôjde. „My nevstúpime do konfliktu našimi vojakmi. Ak celý čas hovoríme o pomoci vojenskej techniky smerom k Ukrajine, o tom to aj je. Ukrajina nežiada vojakov, ale žiada techniku, aby ich vojaci mohli chrániť ich vlastné územie," zdôraznil.

Predseda Smeru-SD Robert Fico tento týždeň vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera, aby verejne deklarovali, že nepošlú slovenských vojakov bojovať do vojny na Ukrajinu. „Začína sa potichu hovoriť, že ďalšou etapou pomoci Ukrajine by malo byť poslanie vojakov severoatlantickej aliancie na Ukrajinu, čo by som považoval za najväčšiu hlúposť, akú niekto môže urobiť," uviedol Fico.