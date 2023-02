Zakážu nedeľný predaj? Štipľavý odkaz Sulíka kresťanským politikom: Slová o obmedzovaní a kostoloch

Líder SaS Richard Sulík sa na tlačovej besede vyjadril k možnému zákazu nedeľného predaja. Parlament totižto už dnes môže takýto zákon presadiť.

"Ja som nezaregistroval, za posledných 30 rokov ani jedenkrát, že niekto z liberálov by prišiel s návrhom zakázať ľuďom navštevovať kostol v pondelok alebo v utorok s tým, že majú byť v práci," začal Sulík na tlačovej besede. Zákaz nedeľného predaja je podľa neho len o obmedzovaní iných ľudí. "Kto chce ísť do kostola, kto chce ísť s rodinou, je to ich právo. My s rodinou veľakrát ideme v nedeľu napríklad veľakrát nakupovať," prezradil líder SaS.

Ako tvrdí, s takýmito zákonmi chodia kresťanskí politici, ktorí si myslia, že majú právo presviedčať ľudí o tom, ako majú žiť. "Kto chce v nedeľu nakupovať, nech nakupuje, kto chce predávať, nech predáva," dodal s tým, že strana SaS proti podpore tohto zákona spustila aj petíciu a Sulík bude podľa svojich slov rád, ak sa občania pod ňu podpíšu.