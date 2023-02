Návrat obedov zadarmo: Takto to vidia riaditelia škôl a vedúce jedální! Prevláda jeden názor

Správny krok! Takto jednohlasne hodnotia riaditelia škôl rozhodnutie poslancov NR SR opätovne vydávať žiakom obedy zdarma.

Pre mnohé deti zo sociálne odkázaných rodín bude totiž takýto školský obed jediným teplým jedlom počas dňa. Podľa kompetentných sú školské kuchyne personálne aj vybavením pripravené na zvýšený výdaj obedov.

ZŠ Mudroňova, Bratislava - Nemusíme výrazne zvyšovať kapacity

Riaditeľ Richard Savčinský

„V našej škole nemáme deti, ktoré by boli zo sociálne slabších rodín. Nemyslím si, že by nás zavedenie obedov zadarmo nejako výrazne ovplyvnilo. Ani keď sa obedy zadarmo zavádzali prvýkrát, nepribudlo také veľké množstvo stravníkov, aby to spôsobovalo problémy alebo aby sme museli výrazne zvyšovať kapacity. Myslím si, že možno tak rodičia 10 detí budú zvažovať, či ich prihlásia na obedy, ale výraznejšie číslo neočakávam. Tie deti, ktoré o obed stoja, naň v našej škole aj chodia.“

ZŠ s MŠ, Bratrícka, Lučenec - Počet porcií sa zvýši z 250 na 300

Vedúca školskej jedálne Ingrid Matúzová

„Sme radi a určite to vítame, pretože máme aj školákov, ktorí sú v hmotnej núdzi a rodina má málo peniažkov. Doteraz mali deti zo sociálne hmotnej núdze dotáciu, no teraz to budú mať všetci, a to je dobre. V dnešnej dobe sa každé jedno euro v domácnosti zíde. Pre jedáleň to bude znamenať vyšší počet stravníkov, doteraz sme varili zhruba 250 obedov, lebo zásobujeme aj maďarskú školu.

Myslím, že sa počet zvýši na tých 300 porcií. Zrejme si poradíme s počtom zamestnancov kuchyne, ktorých máme, ale iste by sme uvítali novú posilu. Uvidíme všetko, keď sa to zavedie do praxe. Z materskej školy chodia všetky detičky, zo školy je to 50-60 percent. Platí sa aj réžia 4 eurá a niektorí rodičia majú problém zaplatiť to.