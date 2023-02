Príbeh, ktorý láme srdce! Mária s dvoma deťmi prišla o domček: Z horiaceho pekla zachránili len seba

Ledva si zachránili holé životy! Ničivý požiar rodinného domu Márie (58), v ktorom žila so synom Marekom (22) a s dcérkou Viktorkou (16), obral rodinu o všetko.

Skromná domácnosť ťažko skúšaných ľudí z Močenka (okr. Šaľa) v priebehu okamihu ľahla popolom. Z horiaceho pekla vybehli len v tom, čo mali na sebe, oheň im zobral aj doklady a peniaze. Útočisko im poskytla obec a pomoc dobrí ľudia.

Mária (58), ktorá sa sama stará o dve deti, len ťažko hľadá slová, aby opísala udalosti z nedele podvečer. „Syn pílil motorovou pílou drevo a potreboval do nej doliať benzín. Položil si ju na to drevo a ako nalieval, tak trochu prelial na to drevo. Potom, keď ho dal do kachlí, celé to vybuchlo a začalo horieť. Stihli sme akurát vybehnúť,“ vraví s plačom. Jej syn Marek dodáva: „Ja som sa ešte v prvý moment snažil požiar uhasiť, ale to sa nedalo.“

Obec sa snaží pomôcť

Rodina v okamihu ostala na ulici. „Ostalo nám len to, čo sme mali na sebe. Ani bankomatové karty sme si nezobrali, doklady, nič. Najhoršie to prežíva dcérka,“ plače Mária. Rodine strechu nad hlavou dočasne poskytla obec.

„Ihneď po situácii sme rozhodli, že ich ubytujeme v priestoroch kláštora, a zabezpečili sme im základné veci, ktoré na večer potrebovali. V pondelok zasadol krízový štáb, stravovanie majú tento týždeň v školskej jedálni,“ uviedol starosta Roman Urbánik.