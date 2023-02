Chceli sa zabiť? Rodičia s bábätkom išli na túru po uzavretom chodníku v lavínovej oblasti: Takto to dopadlo!

Ľudia sú nepoučiteľní! Vybrať sa do vysokohorského prostredia s ročným dieťaťom nie je práve najlepší nápad.

No ísť v zime na uzavretý chodník a priamo do lavínovej oblasti, to je vyslovene hazard a nezodpovednosť. Práve takto sa prezentovali mladí rodičia s bábätkom (1), ktorých musela ratovať horská služba. Mamička s ročným dieťaťom a partnerom, ktorý mal vysokú nadváhu, sa vybrali zo Štrbského Plesa na Popradské pleso. Išli letným chodníkom, ktorý je v zime uzavretý, a to doslova - drevenou rampou.

Teraz tam navyše hrozia lavíny, na čo upozorňovala tabuľa na chodníku. Samozrejme, že sa dostali do problémov a vysilených ich museli ratovať záchranári.

„V utorok v podvečerných hodinách sme boli požiadaní o pomoc trojicou Slovákov, ktorá uviazla na letnom chodníku. Trojicu tvorila matka s jednoročným bábätkom a chlap s váhou približne 150 kg, ktorý sa prebáral v hlbokom snehu a vyčerpal všetky svoje sily. K uviaznutým sme sa priblížili na lyžiach a snežnom skútri. Matka s dieťaťom pokračovala v sprievode záchranárov HZS na Popradské pleso. Vyčerpaného muža sme naložili do saní a pomocou snežného skútra bol tiež transportovaný na chatu pri Popradskom plese,“ povedal nám vedúci zásahu Juraj Janko.

„Vybrať sa s takým malým dieťaťom a obéznym chlapom na túru lavínovým terénom, to je nepochopiteľné,“ krútil hlavou Daniel (26), pracovník chaty, kde sa o premrznutých a vystrašených turistov postarali.