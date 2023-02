Lukáš a Jaroslava sa viezli bielou krajinou, keď sa stalo čosi nadpozemské: Všetko natočili na video

Romantika, akú v meste zažiť nemožno, zároveň však veľké nebezpečenstvo.

Lukáš Ratvaj (23) so svojou priateľkou Jaroslavou (23) natočili v utorok medzi obcami Chmeľová a Zborov (okr. Bardejov) obrovské stádo jeleníc a jelenčiat. Na prvý pohľad to pôsobí nádherne, odborníci však vravia, že je potrebné zachovať obozretnosť.

Zvieratá prebiehali v zasneženej krajine z jednej strany cesty na druhú. „Stádo sme spozorovali cestou z Bardejova do Chmeľovej, kde bývame. Bolo to len niekoľko sto metrov pred našou obcou,“ vysvetľuje Lukáš s tým, že ich bolo do 150 kusov a zrejme sa chceli dostať do lesa na opačnej strane cesty.

Podľa Jána Viskupa z Obvodnej poľovníckej komory Bardejov ide o jelenice a jelenčatá, ktoré prechádzajú z časti revíru Zborov do Becherova. „Je veľa snehu. Ide o územie, ktoré je blízko pri Poľsku, kde sa polia veľmi neobrábajú, lebo tam sú súkromníci a potom tam zver nemá veľa potravy. A tiež ide o tlak predátorov - vlkov,“ vraví s tým, že zvieratá sa sústredia na jednom mieste, lebo tam majú potravu.

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského treba na miestach s výskytom takejto zveri zvýšiť pri jazde obozretnosť. „Keď niečo vidia už v diaľke, mali by spomaliť. Zver prechádza za potravou vo veľkých stádach a keď sa stádo rozbehne, už ho nič nezastaví. Rizikové obdobie je zima. Vtedy sa zgrupujú a pária,“ dodal.