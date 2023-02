Ján Budaj prehovoril o údajnej spolupráci s ŠtB: Minister vytiahol eso z rukáva

Poverený minister životného prostredia Ján Budaj disponuje protokolmi o výsluchoch príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktoré viedla ešte federálna inšpekcia ministerstva vnútra ČSFR.

Ako uviedol po dnešnom zasadnutí vlády, bez akýchkoľvek pochybností dokazujú, že žiadne správy osobám, ktoré boli uvádzané ako jeho riadiaci dôstojníci, neposkytol.

„Títo ľudia vypovedali v roku 1991," uviedol Budaj s tým, že osoby vypovedali v pozícii svedkov. Samotný zväzok, kde je Budaj evidovaný pod krycím menom „Domovník" podľa neho vytvoril muž menom Král. Ten vypovedal, že Budaj mu nikdy neposkytol informácie, ktoré by mohli slúžiť pre potreby ŠtB. Podľa výpovede Krála Budaj nebol „zdieľny" a tiež podľa neho nemal možnosť získavať potrebné informácie.

Takisto podľa neho Budaj nemal vedomosť, že by bol vedený ako tajný spolupracovník. „Tomu zodpovedalo aj jeho správanie sa voči mne. Nikdy som ho nenútil, aby mi podával nejaké správy a on to skutočne nerobil," povedal podľa Budaja Král. Minister doplnil, že Král bol údajne za falošné vykazovanie spolupracujúcej osoby ešte pred rokom 1989 degradovaný.